Эксперты прокомментировали ситуацию с положительным допинг-тестом Сергея Ковалева

По данным врачей, обнаруженное в крови челябинского боксера синтетическое вещество может повлиять на результаты боя

Накануне стало известно о том, что 37-летний челябинский боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест за две недели до начала поединка с 24-летним боксером из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым. По сообщениям российских и зарубежных СМИ, в крови спортсмена обнаружили синтетический тестостерон, входящий в число запрещенных препаратов. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» узнал у профессионалов, что такое синтетический тестостерон и как он влияет на человека.

«Синтетический тестостерон — это аналог естественного гормона, который образуется в организме как женщин, так и мужчин. Он способствует проникновению в мышцы увеличенного количества белка и электролитов, за счет чего идет наращивание мышечной силы, мышечной массы и соответственно, возможно, увеличение результатов. Это и меткость, и скорость, и сила удара»,— рассказала заведующая отделением детской поликлиники № 8 Челябинска Светлана Верхоланцева.

Промоутер челябинского боксера Кэти Дува уже сообщила, что его команда запросит вскрытие пробы Б сразу после проверки спортивных добавок. Но что будет, если и этот результат окажется положительным?

«Если проба Б также даст положительный результат, то россиянина ждет дисквалификация. Если же отрицательный, то с боксера снимут все обвинения, и тогда бой все же состоится»,— прокомментировал спортивный врач.

Отметим, Бектемир Меликузиев сообщил, что для него положительный результат теста соперника ничего не значит, и он готов выйти на ринг. Подробнее о ситуации можно прочитать в нашем материале.