Более 800 участников соберут чемпионат и первенство России по карате в Челябинске

Состязания по киокусинкай пройдут 29 и 30 марта во дворце спорта «Юность»

Челябинск соберет сильнейших представителей карате киокусинкай на чемпионате и первенстве страны, которые пройдут 29 и 30 марта во дворце спорта «Юность». В этих соревнованиях выступят более 800 спортсменов из 46 регионов страны. Такое широкое представительство делает челябинский старт одним из самых масштабных и массовых в календаре соревнований Федерации киокусинкай карате России, сообщают организаторы мероприятия.

Турниры пройдут среди юношей и девушек 12—15 лет в дисциплинах кумите и ката, а также в абсолютной категории мужчин и женщин. Юные каратисты поборются за право называться лучшими в своих возрастных категориях, а опытные мастера киокусинкай определят сильнейших в абсолютной категории и в зрелищном соревновании тамэсивари (разбивание твердых предметов).

«Киокусинкай — это не просто спорт, а философия, воспитывающая в человеке силу воли, дисциплину и уважение к сопернику. Мы рады, что именно Челябинск примет столь значимое событие в мире киокусинкай, предоставляя возможность юным спортсменам проявить себя и вдохновить своим примером новое поколение», — подчеркнул президент Федерации киокусинкай России Виктор Белов.

Программа соревнований:

29 марта

12:00 — торжественное открытие соревнований;

— выступления в дисциплинах кумите и ката среди юношей и девушек 12—13 лет;

— выступление в дисциплинах ката 14—15 лет;

— отборочные бои в абсолютной категории среди мужчин и женщин;

— торжественная церемония награждения победителей и призеров.

30 марта

09:30 — старт соревнований;

— соревнования по тамэсивари;

— выступления в дисциплинах кумите среди юношей и девушек 14—15 лет;

— финальные поединки в абсолютной категории;

— торжественная церемония награждения победителей и призеров.

Турнир пройдет в челябинском ДС «Юность» 29 и 30 марта, вход свободный. Организаторами турнира выступят Федерация киокусинкай России при поддержке Министерства спорта РФ, министерства спорта Челябинской области и Федерации киокусинкай Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 0+