Челябинки взяли золото на Кубке России по всестилевому каратэ в Орле

Лучшими стали Ксения Фомина и Юлия Пантелеева.

Челябинские каратистки Ксения Фомина и Юлия Пантелеева стали лучшими на соревнованиях по всестилевому каратэ. Представительницы школы «Конас» отличились на Кубке России, который прошёл в Орле с 25 по 28 ноября. О достижении спортсменок «Первому областному» рассказали в Управлении физической культуры и спорта Челябинска.



«С 25 по 28 ноября в Орле состоялся Кубок России по всестилевому каратэ. Женский состав МБУ СШОР „Конас“ под руководством тренера Ильдара Сайранова стал сильнейшим. Ксения Фомина завоевала золото среди женщин СЗ 60 килограммов, а Юлия Пантелеева стала лучшей среди женщин СЗ 76+ килограммов»,— отметили представители Управления физической культуры и спорта Челябинска.

Отметим, всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 39 регионов Российской Федерации. В общекомандном зачёте первое место заняла сборная из Санкт-Петербурга. За ней расположились представители Московской области, а тройку замкнула команда Липецкой области.