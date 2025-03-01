В Челябинске стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо

Турнир посвящен памяти заслуженного строителя РФ Юрия Федорова

В Челябинске в четвертый раз стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2008-2010 г.р.) памяти заслуженного строителя России Юрия Федорова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир собрал более 500 дзюдоистов со всей России и Белоруссии. За награды поспорят юные дзюдоисты в девяти весовых категориях у юношей и восьми категориях у девушек.

На открытии соревнований спортсменов и их тренеров приветствовала общественный деятель Ирина Текслер. Она заметила, что турнир уже стал для Челябинской области большой и важной традицией.

«Эти соревнования собирают огромное количество людей. Сегодня у нас здесь присутствуют 545 спортсменов. Мы уверены, что упорство и стремление к совершенству помогут им добиться высоких результатов, и конечно, мы поддержим их на пути к новым достижениям. Я желаю всем честной борьбы — и пусть победит сильнейший!» — сказала она.

Соревнования памяти Юрия Федорова — это не только спортивное мероприятие, но и дань уважения человеку, который внес значительный вклад в развитие спорта и инфраструктуры. Участие в таких турнирах позволяет спортсменам не только продемонстрировать свои способности, но и узнать больше о важных фигурах в истории российского спорта.

Благодаря поддержке Юрия Федорова и мастера спорта международного класса Дмитрия Худякова была разработана и воплощена в жизнь в конце 90-х — начале 2000-х годов целевая программа подготовки сильнейших дзюдоистов, его систему грантов и поощрений использует, в том числе, международная Федерация дзюдо.

Благодаря ее реализации южноуральские дзюдоисты добились успехов на международной арене, в их числе — чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр-2000 Юрий Степкин, обладатель полного комплекта наград чемпионатов мира, серебряный медалист Олимпиады-2004 Виталий Макаров, бронзовый призер чемпионата континента, участник Игр-2000 Дмитрий Морозов, вице-чемпион Европы-2001 Лаша Пипия.

Как заметил на церемонии открытия соревнований известный челябинский дзюдоист, спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов, он тоже обязан Юрию Федорову дорогой в большой спорт.

«Юрий Борисович многим спортсменам и помог им осуществить свои мечты на больших аренах, в том числе и мне. Поэтому мне очень приятно быть здесь почетным гостем и способствовать тому, что турнир становится все больше и значительнее», — заметил Денисов.

Добавим, эти состязания — важный этап в спортивной карьере юных дзюдоистов.

Они прошли серьезный отбор и подготовку, чтобы достойно представить свои школы и показать свои навыки на всероссийском уровне, тем более, что турнир станет отборочным к первенству Европы и мира.