Почти 300 спортсменов съехались в Челябинскую область на кубок губернатора по парусному спорту

Соревнования проходят на Увильдах — озере-жемчужине Южного Урала

В эти выходные, 17 и 18 августа, в Челябинской области на озере Увильды в четвертый раз проходит кубок губернатора по парусному спорту. В этом году география участников расширилась как среди взрослых, так и среди детей: спортсмены приехали из Свердловской области, Башкирии, Москвы, Владивостока, Пермского края, Татарстана и других регионов. Всего участие в соревнованиях принимают почти 300 человек, передает ИА «Первое областное».

Кубок губернатора по парусному спорту — это всегда зрелищно: белоснежные яхты, разноцветные паруса, яркие спортсмены.

Традиционно регаты проходят одновременно и для взрослых, и для детей. Юные спортсмены смотрят на взрослых и вдохновляются их успехами.

Ежегодно организаторы соревнований вносят что-то новое. Этот год не исключение: впервые кроме крейсерских яхт участие приняли спортсмены мобильного класса яхт «Микро». Такие лодки удобно перевозить на автоприцепах, а значит, в будущем география участников станет еще шире.



Парусный спорт успешно развивается в шести городах Челябинской области. На сегодняшний день в спортивных школах занимается 280 юных спортсменов. Для них участие в соревнованиях — это не только возможность показать результаты обучения, но и шанс продолжать развиваться и выходить на новые уровни. Так, награда за первые места на кубке губернатора — дорогостоящие паруса в трех классах яхт. С ними обучение будет проходить еще успешнее, а юные спортсмены в будущем смогут войти в молодежный состав сборной России.

«Наша задача — мотивировать юных спортсменов и их родителей продолжать занятия парусным спортом. Его перспективы в Челябинской области достаточно высоки — они связаны не только с дальнейшим участием во всероссийских соревнованиях и вхождением в молодежный состав сборной России, но и с развитием туризма. В будущем спортсмены могут стать капитанами — сертифицированными рулевыми парусно-моторного судна. Потребность в таких специалистах высока. Яхтинг может стать одной из визитных карточек Челябинской области, которая славится своими озерами»,— рассказала руководитель организационного комитета, директор по развитию яхт-клуба «Мирах» Елена Нарделли.

Сегодня, 18 августа, на Увильдах пройдет второй день соревнований, а также награждение победителей. Организаторы обещают: будет не менее зрелищно, чем в первый день.