Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов

«Первый человек в космосе» скончался после продолжительной болезни.

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11 октября в госпитале имени Бурденко скончался советский космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.

Алексей Леонов - первый в истории человек, вышедший в открытый космос. Дважды герой Советского Союза родился в 1934 году в Кемеровской области. В 1957 окончил военное авиационное училище летчиков в городе Чугуеве. В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов, а в 1965 - совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.

За всю свою карьеру Леонов в общей сложности пробыл в полетах 7 суток и 33 минуты. Именно о его истории был снят знаменитый фильм "Время первых".