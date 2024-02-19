Более 650 тысяч рублей собрал благотворительный медиатурнир «Ангел Баскет»

С профессиональными баскетболистами сыграли известные политики, предприниматели и блогеры

В Челябинске впервые прошел благотворительный медиатурнир по баскетболу 3×3 «Ангел Баскет», в котором выступили известные спортсмены, политики, предприниматели и медийные люди. В ходе турнира организаторы собрали более 650 тысяч рублей от продажи билетов и спонсорских пожертвований. Эти средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, сообщает региональная федерация баскетбола.

Баскетбольный медиатурнир прошел в Центре международной торговли. Известные политики, предприниматели и блогеры собрались в команды, чтобы вместе с профессионалами сыграть баскетбольные матчи в формате 3×3. Организаторами турнира «Ангел Баскет» стали баскетбольный клуб «Челбаскет» и благотворительное движение «Искорка Фонд».

Все вырученные от продажи билетов средства и спонсорские пожертвования будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Помощь будет адресной, ее получат двое подопечных благотворительного движения «Искорка Фонд»: это 8‑летняя Кира Муксинова из поселка Берегового Каслинского района и 16‑летний Артур Кульмухаметов из Златоуста.

«Идея проведения турнира родилась в конце прошлого года. Изначально мы придумывали его как чисто спортивный ивент, а именно — турнир по медиабаскетболу. Это довольно популярный формат в Москве и Санкт-Петербурге, когда звезды играют в баскетбол. Но потом пришла мысль наполнить медиатурнир добрыми смыслами», — рассказала генеральный директор БК «Челбаскет» Ольга Алейникова.



Организаторы проекта «Ангел Баскет» объединились, чтобы рассказать людям, которые почти ничего не знают о баскетболе, что этот спорт прекрасен и он способен объединять людей вокруг благородных начинаний.

Партнерами мероприятия выступили 17 компаний и предприятий. Более 500 зрителей вечером 16 февраля стали свидетелями яркого шоу, которое прошло в Центре международной торговли. Еще более 16 000 зрителей следили за трансляцией турнира на телевидении и в социальных сетях.

Особым теплом была проникнута церемония открытия медиатурнира. В его финале юная танцовщица на руках профессионального баскетболиста опустила баскетбольный мяч в кольцо и таким образом дала старт спортивному шоу.

Медиатурнир «Ангел Баскет» поддержали многие известные челябинцы. А некоторые из них вечером 16 февраля вышли и на паркет Центра международной торговли, где появилась площадка для игры в баскетбол 3×3.

Так, «звездными» капитанами, которые вывели под кольцо свои команды, стали:

— главный врач Челябинской областной клинической больницы, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман (команда «МедБаскет»);

— актриса Камерного театра и ведущая программы «Наше утро» на телеканале ОТВ Марина Гез (команда «Пятый элемент»);

— предприниматель и бизнес-консультант Анастасия Шлотгауэр (команда «Выше не бывает»);

— президент БК «Челбаскет» и Федерации баскетбола Челябинской области, а также генеральный директор «РМК-Арены» Николай Сандаков (команда «Мяч добра»).

Не менее интересен оказался и тренерский состав команд. Так, один из коллективов возглавила Наталья Краснова — известный блогер и стендап-комик.

Попробовал себя в качестве тренера самый титулованный челябинский бадминтонист, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр Владимир Иванов.

Колоритной и заметной фигурой на тренерском мостике был Виталий Носов — заслуженный мастер спорта, двукратный серебряный призер чемпионатов мира по баскетболу, а ныне — директор волейбольного клуба «Динамо-Метар».

Наконец еще одной командой руководил один из самых сильных людей России, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпион мира по силовому экстриму Алексей Серебряков.

Победу в турнире одержала команда «Мяч добра». Но это тот редкий случай, когда в спортивном мероприятии не было проигравших. Все участники турнира стали победителями и внесли свой вклад в развитие и популяризацию баскетбола, приняли участие в социально значимом благотворительном мероприятии.

Также в рамках мероприятия прошли матчи финального этапа турнира Woman’s Lige, социального проекта «Красота в тебе». Команды показали зрелищную и бескомпромиссную борьбу. Зрители поддерживали аплодисментами участниц, а страсти кипели на каждом сантиметре площадки.

«Как здорово, что идея благотворительного баскетбольного турнира воплотилась в реальность. БК „Челбаскет“ в очередной раз показал свое мастерство и профессионализм не только в игре, но и организации такого прекрасного проекта. Все получили не только бешеную энергию и драйв, но и смогли поддержать тех, кому сейчас это необходимо», — отметила директор благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.