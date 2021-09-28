Бей, беги, пасуй назад — в Челябинске создали женский регбийный клуб

Команда «Малахит» дебютировала в чемпионате России

В новом спортивном сезоне в ряду южноуральских командных видов спорта произошло пополнение — в чемпионате России как-то незаметно произошел дебют женской челябинской команды по регби-7. У клуба «Малахит» есть концепция и стратегия развития, стильная форма и состав на перспективу, но пока нет возможностей проводить домашние матчи в родном городе. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на тренировке команды, чтобы разобраться — насколько долговечен и перспективен проект развития регби (причем женского регби) в регионе.

Звук машинки по уходу за искусственным газоном, прохладный ветерок и озаренное солнцем поле — так встретил нас стадион «Центральный». Ровно в назначенное время девушки вышли из раздевалки в сопровождении президента федерации регби в Челябинской области Ильи Олексия. Веселая и непринужденная атмосфера тут же приняла серьезный и деловитый вид — пора работать и вкалывать на тренировке. Чувствуется, что в клубе с дисциплиной полный порядок, а сами девушки профессионально относятся к своим обязанностям.

Регби — это командная скоростно-силовая игра, отличительной чертой которой является передача мяча руками исключительно назад. Работать можно и ногой, но при уверенности в том, что игрок сможет перекинуть мяч за спину соперника и успеет его поймать. Но все стремление спортсменов направлено на заход в зачетное поле соперника и защита своей территории близ ворот. Женская команда «Малахит» из Челябинска выступает исключительно в регби-7 — олимпийской дисциплине, которая отличается от классического регби. Эта разновидность имеет свое «магическое число»: в процессе игры на поле выходят семь игроков, которые борются за победу два тайма по семь минут. Но этим все не ограничивается — даже чемпионат России играется в семь туров за сезон. За это время участники делятся на две группы по пять команд, играют между собой и выходят в полуфинальные матчи. Кстати, уже состоялся один тур. В нем от дебютанток турнира никто и не ждал успешного выступления. Но челябинки умудрились выиграть один из пяти матчей и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Кроме этого, у данного вида спорта свой специальный инвентарь — овальный мяч. Совсем не такой же, как в американском футболе. Да и само регби имеет множество отличий от американского футбола. Он более динамичен, и остановки по ходу игры в нем происходят только после нарушений соперника.

«У регби хорошо выстроена своя философия, все строится на уважении. В этом спорте замечание судьи — это неоспоримые слова. Все прекрасно понимают, что он обслуживает матч и все сказанное им необходимо выполнить. Если игрок захочет вступить в оппозицию, то он сразу же удаляется из игры и даже может быть дисквалифицирован до конца чемпионата. У нас очень внимательно отслеживается это», — уточняет Илья Олексий.

Что касается площадки, то регбисты играют на большом поле 100×70 (оно по размеру равно футбольному). Семиминутный период — это время постоянных ускорений и борьбы. Для того, чтобы не только «выжить», но и одержать победу, нужна огромная скорость и выносливость, характер, позволяющий работать на контакте с соперниками. Над этим и работают спортсменки «Малахита».

«Впервые мы со знакомыми попробовали поиграть в регби в 2011 году. Тренировки проводили в пришкольных дворах или на заброшенных полях, напоминавших свалку. Мы освобождали площадку, бегали, все в земле — играли. Это было классно, некий экшн. Позже мы поехали на свои первые соревнования — всероссийский турнир и сходу заняли почетное третье место», — делится воспоминаниями Илья Петрович.

Уровень игры вроде и начал расти, но говорить о создании какого-то профессионального клуба не приходилось. Каждый из игроков устраивал свою жизнь, вышел на новую работу. Так, команда была распущена. Четыре года, с 2014 по 2018 годы были попытки возродить любительское регби.

Однако в начале 2019 года все же нашлись инициативные люди, которые посчитали нужным развивать регби, опираясь на детский спорт, создали Федерацию, стали предпринимать шаги для того, чтобы сделать регби массовым и популярным видом спорта. Так, например, до первой волны пандемии была разработана программа «Регби в школе», к которой присоединились 36 общеобразовательных учреждений, где детей учили играть в бесконтактное регби в рамках уроков физической культуры или секции во внеурочное время.

Сейчас у региональной федерации регби есть открытые отделения регби при спортивных школах в Магнитогорске, Еманжелинске и Челябинске. В областном центре открыто отделение на базе МБУ СШ «Факел», которая находится на Университетской набережной. К сожалению, на сегодняшний день, с набором девочек все очень плохо — немногие знают о существовании в Челябинске регби.

«С декабря 2018 года началась история девочек. В 2019 они участвовали на спартакиаде учащихся России, в прошлом году выступали на Кубке и чемпионате России по зимнему регби. Тогда они показали неплохой результат — заняли седьмое место. Поэтому, когда предложили собирать мужскую команду, я спросил — а зачем нам парни, если уже есть история женской команды? Этот клуб можно совершенствовать, подключая более опытных спортсменок из других клубов»,— рассказал Илья Олексий.

Сейчас в «Малахите» восемь приезжих девушек. Из той команды, которая принимала участие в спартакиаде в 2019 и 2021 гг., четверо — вошли в основной состав клуба, играющего сейчас на чемпионате России. Тренерский штаб преследует цель сформировать команду, которая со следующего года начала показывать результат.

«Я познакомилась с регби достаточно неожиданно. В мое учебное учреждение пришли собирать команду и так получилось, что я попала в число тех, кого отобрали. Начались тренировки, мне понравилось. Регби оказалось очень интересной игрой — там, помимо обычных розыгрышей комбинаций с мячом, происходят различные взаимодействия напрямую с командой. В процессе тренировок убедилась, что регби близко мне по духу!», — поделилась свой историей знакомства с регби один из игроков клуба Алина Глинчикова.



Как ни странно, на данный момент в команде нет ни одного игрока, который бы был с детства регбистом. Все девушки пришли в этот спорт с опытом в других видах — например, в рукопашном бое или тайском боксе. Есть в команде и несколько легкоатлеток. Но их приходится переучивать — они привыкли бегать по прямой, а в регби требуется больше маневренности.

И еще. «Малахит» — ну очень молодая команда. Самому старшему игроку 21 год. Всем остальным — от 17 до 20 лет.

«Мы сделали упор на молодых и перспективных девочек, потому что мы смотрим далеко вперед и нам не нужен моментальный результат сейчас. Нам необходимо постепенное развитие, чтобы эти спортсменки уже через два года, имея опыт за плечами, могли показать действительно конкурентную игру топовым командам, таким, как „ЦСКА“ (Москва), „ВВА-Подмосковье“ (Монино) и „Енисей“ (Красноярск). То есть у нас такая задача — первый год просто поиграть, второй год — попробовать зацепиться в середине турнирной таблицы и на третий год уже пробовать выходить играть на достойном уровне», — объяснил выбор Илья Олексий.

Все тренировки записываются на камеру для того, чтобы после была возможность разобрать моменты, посмотреть на себя со стороны и понять ошибки. Тренировочный процесс у «Малахита» проходит ежедневно, кроме среды — это фиксированный выходной. Занятия проводятся в центре города, чтобы всем девушкам было удобно.

«Раньше я знать не знала, что у в городе есть регби, и уж тем более женское. Все началось с того, что на занятиях в техникуме один из тренеров предлагал желающим попробовать свои силы в регби. Помню, мне в тот день гороскоп «предсказал» какой-то шаг, который изменит мою жизнь. Тогда-то я почему-то и подумала про регби. Пришла на первую тренировку, а потом все как-то закрутилось, завертелось. Так что, это не я выбрала регби, а оно меня!», — рассказала свою историю прихода в «Малахит» игрок команды Ксения Кузнецова.

Сейчас тренировки команды проходят на стадионе «Центральный», но уже скоро они перенесутся в борцовские, так называемые, мягкие залы. В них игроки будут работать над контактной игрой, а с наступлением зимы начнут заниматься общефизической подготовкой. Кроме этого, спортсменки будут проводить время в игровых залах, где смогут отрабатывать работу с мячом.

«Челябинск сможет увидеть регби своими глазами только тогда, когда будет специализированная площадка. Несмотря на схожее по размеру на футбольное, поле для этого вида спорта отличается — на нем должна быть другая разметка. Большая часть площадок города имеет фиксированные границы, которые „вшиты“ в газон. Плюс — другие, регбийные ворота. Отсутствие поля с регбийной разметкой и воротами главный ограничитель для проведения матчей по регби в Челябинске», — сетует Илья Олексий.

На сегодняшний день полностью «своего», постоянного места для тренировок у клуба нет. Но на будущее у областной федерации регби большие планы. Так, недавно в попечительский совет «Малахита» вошла Русская медная компания (РМК), а в будущем возможно и определенное финансирование из областного бюджета. Пока же все усилия работы региональной федерации направлены на то, чтобы сделать регби более массовым и популярным видом спорта. Задача — сделать так, чтобы регби пустил корни в регионе, занял свою нишу в развитии командных видов спорта и выглядел при этом достойно.

Автор: София Поромова