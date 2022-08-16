Женская баскетбольная команда «Славянка» после своего возрождения дебютирует в Кубке России. В женском турнире примут участие 26 команд, 14 из которых выступят в сентябре в Отборочном раунде и разыграют Кубок Д. Я. Берлина.

На групповом этапе команды сыграют в четырех группах. Челябинки будут выступать в группе Б, в которую также вошли «Спарта энд К»-2 (Видное), «Платов» (Новочеркасск) и «Юность» (Пензенская область).

Отметим, что матчи группового этапа пройдут 22—24 сентября. В плей-офф выходят лишь 4 победителя групп. «Финал четырех» Кубка Д. Я. Берлина состоится 29—30 сентября. Выступление в Кубке России-2022/23 продолжат только два финалиста. В 1/8 финала в борьбу вступают еще 10 команд.

Напомним, что баскетболистки возрожденного челябинского клуба «Славянка» провели первую открытую тренировку для СМИ. За тренировочным занятием баскетболисток внимательно наблюдали корреспонденты Первого областного информагентства.