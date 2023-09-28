Стал известен первый соперник баскетбольного клуба «Челбаскет» в дебютном сезоне российской Суперлиги. В стартовом матче сезона челябинские баскетболисты сыграют против «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Игра состоится 7 октября в челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Накануне челябинский клуб провел две товарищеские встречи с командами «Тобол» из Казахстана и «Купол-Родники», которая на протяжении нескольких лет выступает в Суперлиге. Гостей из Казахстана южноуральцы уверенно обыграли со счетом 94:37. А вот со старожилами Суперлиги игра сложилась сложнее. Большую часть встречи на паркете шла равная и упорная борьба. Однако в концовке гости склонили чашу весов в свою пользу — 53:59. Зато наши парни почувствовали на себе уровень игры команд новой для себя лиги.
Первая игра челябинцев в дебютном сезоне чемпионата российской Суперлиги пройдет на домашнем паркете. Уже 7 октября в 14:45 обновленный состав «Челбаскета» сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК». Билеты на игру можно приобрести по ссылке. Также у болельщиков есть возможность оформить абонемент на все игры челябинской команды.
«Проведем первый матч сезона на излюбленной площадке. Не упустите возможность почувствовать ностальгические нотки. Будем ждать вас в месте, где все начиналось; в месте, где „Челбаскет“ провел заключительный сезон в Высшей лиге, и в месте, где многие жители Южного Урала влюбились в баскетбол», — отметили в челябинской команде.
Добавим, что накануне баскетбольная команда «Челбаскет» провела открытую тренировку для СМИ. Для представителей СМИ устроили большой пресс-тур по лагерю команды, где корреспонденту Первого областного информагентства удалось пообщаться с руководством клуба, тренерским штабом и новичками в составе.
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