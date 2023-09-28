Баскетболисты «Челбаскета» откроют новый сезон во Дворце пионеров

Челябинская команда стартовый матч Суперлиги проведет против «Темп‑СУМЗ‑УГМК» из Ревды

«Проведем первый матч сезона на излюбленной площадке. Не упустите возможность почувствовать ностальгические нотки. Будем ждать вас в месте, где все начиналось; в месте, где „Челбаскет“ провел заключительный сезон в Высшей лиге, и в месте, где многие жители Южного Урала влюбились в баскетбол»,

— отметили в челябинской команде.