В Федерации баскетбола Челябинской области сменится гендиректор

Эту должность покинула Ольга Алейникова, вместо нее назначат Ирину Чернову

В руководстве Федерации баскетбола Челябинской области произошли изменения. После четырех сезонов работы пост генерального директора организации и клуба «ЧБК» покидает Ольга Алейникова. В ближайшее время, по информации корреспондента ИА «Первое областное», ее место займет Ирина Чернова.

За годы работы Ольги Алейниковой мужская команда клуба совершила рывок из Высшей лиги в число главных претендентов на медали Суперлиги. Женский баскетбол получил мощный толчок вперед, а сам Челябинск заслуженно стал называться столицей баскетбола 3×3.

Отдельная глава — событийный ряд. Под ее руководством «ЧБК» провел запоминающийся финал сезона Высшей лиги-2022/23, организовал пять благотворительных турниров «АнгелБаскет» и состязания по баскетболу 3×3, реализовал несколько интересных проектов и ивентов в регионе.

«Благодарим за эту красивую баскетбольную историю. Желаем новых побед на следующем профессиональном этапе. Мы всегда рады видеть вас на трибунах! Благодаря вам челябинский баскетбол сделал большой шаг в своем развитии», — в региональной федерации и клубе «ЧБК» тепло попрощались с Ольгой Алейниковой в соцсетях.

Уже известно имя преемника. По нашей информации, новым генеральным директором региональной федерации баскетбола и клуба «ЧБК» будет назначена Ирина Чернова.

Ранее Ольга Алейникова дала большое интервью нашему корреспонденту. В нем она поделилась историей о том, как решилась прийти в баскетбол несмотря на отсутствие профильного опыта, перечислила успешно реализованные инициативы и рассказала о выстраивании рабочих отношений с начальством и коллективом.