В Челябинске прошел первый в России чемпионат АСБ в дивизионе среднего профессионального образования Челябинской области. За победу соревновались 19 южноуральских команд. Победителем женского турнира стала женская команда колледжа УралГУФК, в мужских соревнованиях золотые медали завоевал ЮУМК, сообщает региональный Минспорт.
В матче за третье место среди девушек встречались команды ЧЮКа и ЧЭнКа. Девушки
из Челябинского юридического колледжа одержали уверенную победу, их соперницы давно испытывают проблемы с составом из-за травм, поэтому играть с укомплектованной командой им было тяжело.
В финале женская сборная УралГУФКа обыграла команду ЮУМК. Самой лучшей баскетболисткой признана Тамара Зуева (УралГУФК).
В мужском турнире в матче за 3-е место команду УралГУФКа обыграла сборная ЧЮКа. А в финале команда ЮУМКа победила сборную ЮУГК и завоевала свое первое чемпионство. Самым полезным игроком турнира признали Леонида Валеева (ЮУМК).
УралГУФКа присвоили звания кандидатов в мастера спорта. Девушки-студентки ранее завоевали бронзу на Всероссийской универсиаде. Также в Челябинске прошла «Студенческая спортивная ночь» на коньках. Южноуральские студенты приняли участие в массовом катании и конкурсах.
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