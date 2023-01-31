В Челябинске прошел первый в России чемпионат АСБ в дивизионе среднего профессионального образования Челябинской области. За победу соревновались 19 южноуральских команд. Победителем женского турнира стала женская команда колледжа УралГУФК, в мужских соревнованиях золотые медали завоевал ЮУМК, сообщает региональный Минспорт.

В матче за третье место среди девушек встречались команды ЧЮКа и ЧЭнКа. Девушки
из Челябинского юридического колледжа одержали уверенную победу, их соперницы давно испытывают проблемы с составом из-за травм, поэтому играть с укомплектованной командой им было тяжело.

В финале женская сборная УралГУФКа обыграла команду ЮУМК. Самой лучшей баскетболисткой признана Тамара Зуева (УралГУФК).

В мужском турнире в матче за 3-е место команду УралГУФКа обыграла сборная ЧЮКа. А в финале команда ЮУМКа победила сборную ЮУГК и завоевала свое первое чемпионство. Самым полезным игроком турнира признали Леонида Валеева (ЮУМК).

В Челябинске прошла «Студенческая спортивная ночь» на коньках
Напомним, что ранее волейболисткам команды УралГУФКа присвоили звания кандидатов в мастера спорта. Девушки-студентки ранее завоевали бронзу на Всероссийской универсиаде. Также в Челябинске прошла «Студенческая спортивная ночь» на коньках. Южноуральские студенты приняли участие в массовом катании и конкурсах.