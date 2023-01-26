В Челябинске прошла «Студенческая спортивная ночь» на коньках

Южноуральские студенты приняли участие в массовом катании и конкурсах

«Челябинские студенты самые спортивные, красивые и креативные люди. Они участвуют не только в спортивных, но и в общественных акциях в Челябинской области. Сегодня практически все вузы Южного Урала принимают участие в этом мероприятии. Наши студенты традиционно добиваются высоких спортивных результатов на региональных, всероссийских соревнованиях и Универсиадах. Хочу пожелать вам успехов в учебе, личной жизни и всего самого наилучшего»,

— отметил заместитель регионального министра спорта Виталий Якушев.

«Я сегодня впервые на этом катке. Решила, что именно „Студенческая ночь“ хороший повод, чтобы посетить „Уральскую молнию“. Была приятно удивлена, когда объявили о наличии пяти интерактивных площадок, где мы поиграли в баскетбол и боулинг на коньках. То есть это не просто катание по кругу, а интересные плюшки и развлечения. В общем, эмоции исключительно положительные, крутая атмосфера, буду рада снова посетить „Студенческую спортивную ночь“»,

— рассказала студентка Челябинского государственного университета Алиса Шемеляк.