Челябинская область присоединилась к федеральной акции, посвященной Дню российского студенчества — 25 января по всей стране состоялась «Студенческая спортивная ночь». Лучшие южноуральские студенты в рамках фестиваля устроили массовое катание на коньках в Ледовом дворце «Уральская молния». Также состоялось награждение тренеров, председателей спортивных клубов и победителей Универсиады, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Первое подобное мероприятие прошло в 2019 году. Тогда главные события разворачивались на Красной площади в Москве. В нынешнем году акция на Южном Урале проходит в третий раз.
Открыла «Студенческую ночь» в Челябинске команда по фигурному катанию «Звезда» спортивной школы «Тодес». После выступления фигуристок и приветственных слов состоялось награждение тренеров и председателей спортивных клубов образовательных организаций Челябинской области, победителей и призеров Универсиады прошлого учебного года.
«Челябинские студенты самые спортивные, красивые и креативные люди. Они участвуют не только в спортивных, но и в общественных акциях в Челябинской области. Сегодня практически все вузы Южного Урала принимают участие в этом мероприятии. Наши студенты традиционно добиваются высоких спортивных результатов на региональных, всероссийских соревнованиях и Универсиадах. Хочу пожелать вам успехов в учебе, личной жизни и всего самого наилучшего», — отметил заместитель регионального министра спорта Виталий Якушев.
Далее студентов южноуральских вузов ждала развлекательная программа и призы. Для них установили несколько интерактивных зон и фотобудку. Но также ребята могли просто покататься по ледовой арене на коньках.
«Я сегодня впервые на этом катке. Решила, что именно „Студенческая ночь“ хороший повод, чтобы посетить „Уральскую молнию“. Была приятно удивлена, когда объявили о наличии пяти интерактивных площадок, где мы поиграли в баскетбол и боулинг на коньках. То есть это не просто катание по кругу, а интересные плюшки и развлечения. В общем, эмоции исключительно положительные, крутая атмосфера, буду рада снова посетить „Студенческую спортивную ночь“», — рассказала студентка Челябинского государственного университета Алиса Шемеляк.
Добавим, что накануне волейболисткам женской команды по волейболу УралГУФКа официально присвоили разряды кандидатов в мастера спорта РФ. А челябинский баскетболист Алексей Смолин выступит на Матче звезд АСБ. Турнир среди лучших студентов-баскетболистов впервые покажут на телеканале «Матч ТВ».
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