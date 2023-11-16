Новый крытый каток для УралГУФКа построят в Челябинске в 2024 году

Рабочие начали монтировать крышу спортивного комплекса

На строительной площадке будущего крытого катка Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) в ноябре рабочие приступили к монтажу металлоконструкций. Новый спортивный объект на северо-западе Челябинска будет состоять из трех блоков — ледовой арены, административного здания и технических помещений. Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства».

«Общий объем металлоконструкций составит более 153 тонн. В настоящий момент выполняется монтаж большепролетных конструкций каркаса крыши. Также ведутся монолитные работы на втором и третьем этажах здания. Завершить строительство катка планируется в 2024 году»,— рассказали в компании.

На территории арены сделают искусственный лед площадью 5,6 тыс. кв. метров и построят трибуны, где смогут разместиться 200 зрителей. Там же будет подиум для посетителей в инвалидных колясках. В двухэтажном административном здании обустроят вестибюль, гардероб, пост охраны, медицинский кабинет, пункт проката и заточки коньков. Комплекс дополнят мастерская по ремонту оборудования и инвентаря, судейское помещение, методический кабинет, зал индивидуальной подготовки различных хоккейных амплуа, тренажерный и хореографический залы, раздевалки, восстановительный блок сауны, кафе на 20 посадочных мест. В техническом блоке расположат помещения для ледозаливочных машин, обогрева и других нужд.



Новый каток будет не только местом образовательной деятельности университета, а станет еще и площадкой проведения соревнований местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию и шорт-треку. Кроме того, в спорткомплексе планируют устраивать тренировки детских спортивных секций.

Круглогодичный крытый каток УралГУФКа построят в рамках федеральной программы по развитию хоккея. Поручение об этом делал президент РФ Владимир Путин.

«УралГУФК — крупный спортивный университет. Там учится много хоккеистов. Выпускники играют в „Тракторе“ и „Металлурге“. Но у вуза нет своего катка — это парадоксальная ситуация. Такой объект важен для развития спорта. Вечерами будет свободный доступ для желающих покататься, причем круглый год. Каток — социально значим, он улучшит инфраструктуру района»,— пояснял ранее ИА «Первое областное» руководитель проекта ППК «Единый заказчик» Евгений Андреев.

Земельный участок под строительство катка администрация Челябинска предоставляла УралГУФКу в 2015 году. Проект объекта министерство спорта РФ согласовало в 2019-м. Положительное заключение Главгосэкспертизы получено в 2020 году. В декабре 2021-го выбрали подрядчика — компанию «Белстрой» из Самары. На строительство крытого катка из федерального бюджета направили 551,7 млн рублей.