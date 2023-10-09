Женская баскетбольная команда «Славянка» в новом сезоне чемпионата Высшей лиги. В двух стартовых поединка челябинский клуб обыграл "Надежду-2«из Оренбурга со счетом 68:62 и 75:54, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В первой встречи челябинки в драматичной борьбе вырвали победу у гостей из Оренбурга — 68:62. У нашей команды отличный матч провела Анна Ситникова: 19 очков и 10 подборов. Также хорошую игру показали Мария Харчикова (12 очков), Яна Тархова и Олеся Туманова (по 11 очков).
Во втором очном матче «Славянка» не встретила особых проблем. Южноуральские баскетболистки с первых минут встречи завладели преимуществом и постепенно увеличивали отрыв в счете. В составе южноуральской команды практически трипл-дабл сделала Анна Ситникова: 20 очков, 10 подборов и 8 передач. Лучшей по набору очков стала Олеся Туманова — 28 баллов. Следующие матча «Славянка» проведет 13 и 14 октября. На домашнем паркете челябинки примут «Владимирских львиц».
Добавим, что челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» определился с целями и задачами на сезон-2023/24. В Высшей лиге чемпионата России южноуральская команда планирует финишировать в четверке сильнейших. Такую цель ставит перед командой главный тренер БК «Славянка» Захар Чернявский. Об этом он заявил на предсезонной пресс-конференции.
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