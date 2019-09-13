Челябинцы завоевали пять медалей на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

Соревнования проходят в Лондоне.

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Под эгидой Международного паралимпийского комитета в Лондоне проходит чемпионат мира по плаванию. После трех дней соревнований на счету челябинцев пять медалей, в том числе два «золота», «серебро» и две «бронзы».

Заслуженный мастер спорта России Валерия Шабалина, которая выступает в классе S14 (спортсмены с нарушением интеллекта), завоевала «золото» на дистанции 200 метров вольным стилем, «серебро» на стометровке на спине и «бронзу» на дистанции 100 метров брассом.

А мастер спорта России международного класса Дмитрий Черняев, выступающий в классе SB4 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), выиграл «золото» на дистанции 100 метров брассом и «бронзу» в эстафете 4 на 50 метров вольным стилем.

«Посмотрел на табло. Сначала не поверил. Потом эмоции переполнили сильно. Прям слезы из глаз катились. Засмеялся даже на эмоциях», — вспоминает чемпион мира 2019 года Дмитрий Черняев.

Отметим, что плавание является вторым видом спорта по количеству разыгрываемых медалей на XVI Паралимпийских играх. Всего на Играх-2020 в Токио будет разыграно 540 комплектов медалей, 146 из которых достанется пловцам.