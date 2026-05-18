Артемий Низамеев продлил контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» объявил о продлении контракта с нападающим Артемием Низамеевым. Соглашение с воспитанником «черно-белых» носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2026/2027, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Артемий Низамеев является воспитанником «Трактора», родился 20 ноября 2005 года. Молодой форвард один сезон провел в МХЛ за «Белых медведей», после чего пробовал себя в юниорских североамериканских лигах, где провел три сезона. Летом 2025 года хоккеист вернулся на Южный Урал.

Начинал он минувший сезон в «Челмете», а 9 ноября 2025 года состоялся его дебют в «Тракторе». В его активе 14 матчей за основную команду Челябинска в чемпионате КХЛ, в них он набрал 5 (2 + 3) очков. В серии плей-офф Кубка Гагарина Артемий Низамеев участия не принимал, зато в ВХЛ в матчах на выбывание сыграл в 5 поединках и набрал 4 (1 + 3) очка.

Отметим, что накануне штаб «черно-белых» определился с кандидатурой нового главного тренера команды. «Трактор» возглавил американский специалист Скотт Гордон.