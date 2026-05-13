Евгений Корешков покинул пост главного тренера челябинского «Трактора»

Штаб «черно-белых» не стал продлевать контракт со специалистом

Хоккейный клуб «Трактор» объявил о расставании с главным тренером команды Евгением Корешковым. Штаб челябинского клуба не стал продлевать контракт со специалистом. В ближайшее время ХК «Трактор» планирует объявить имя нового главного тренера команды, которым должен стать американец Скотт Гордон, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Евгений Корешков принял команду в середине декабря 2025 года, сменив на этой должности Рафаэля Рише. Канадский специалист недолго был у руля команды после того, как принял решение покинуть Челябинск Бенуа Гру.

Под руководством Евгения Корешкова «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В 32 матчах во главе с Евгением Корешковым в «регулярке» «черно-белые» одержали 18 побед. Отметим, что специалист нашел возможность усилить игру команды, на финише «регулярки» игра и результаты челябинского клуба значительно улучшились. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы пройти первый раунд плей-офф Кубка Гагарина — «Трактор» со счетом 1-4 уступил в серии казанскому «Ак Барсу» и выбыл из розыгрыша.

Напомним, вчера, 12 мая, федеральные СМИ объявили о том, что новым главным тренером «Трактора» станет американский тренер с опытом работы в НХЛ Скотт Гордон. В штабе челябинского клуба пока эту информацию не подтверждают. Но планируют это сделать в ближайшее время.