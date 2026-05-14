ХК «Трактор» подписал контракт с американским тренером Скоттом Гордоном

Соглашение будет действовать один год

Тренировать челябинский хоккейный клуб «Трактор» будет американец Скотт Гордон. Стороны достигли договоренности о контракте на один сезон. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

«По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь — как от североамериканских коллег, так и от хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов: быта, тренировок, подготовки к матчам и отношений с коллективом. Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ, действительно впечатляет. В ежедневных разговорах о Челябинске и „Тракторе“ Скотт неоднократно подчеркивал, что готов применить свой огромный опыт на новом месте и с радостью примет предложение клуба. Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу», — рассказал генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Скотт Гордон родился в американском Броктоне. Еще в детстве он выбрал роль голкипера и тренировался под руководством отца Джима. В старшей школе выступал за команды Истона и Меридена, после чего оказался в колледже Бостона. Профессиональная карьера вратаря продолжалась восемь лет. За это время Гордон провел 23 матча в НХЛ и 151 в АХЛ, съездил со сборной США на чемпионат мира (1991) и Олимпиаду (1992).

Первым клубом Гордона в качестве ассистента стала «Атланта Найтс» из ИХЛ. По ходу второго сезона он стал главным тренером, в 32 года получив статус самого молодого наставника за 53-летнюю историю лиги. Позже подобная история повторилась в «Квебек Рафалс», где Гордон также задержался всего на один сезон. Также он тренировал команды «Роанок Экспресс», «Провиденс Брюинс», «Нью-Йорк Айлендерс», сборную США, «Торонто Мэйпл Лифс», «Лихай Вэлли Фэнтомс», «Филадельфия Флайерз», «Сан-Хосе Шаркс», «Янгстаун Фэнтомс», «Ватерлоо Блэк Хоукс».

Во время работы с клубом «Провиденс» получил награду «Тренер года», также под его руководством сборная США стала серебряным призером Олимпиады в Ванкувере.