Анна Станишевская: «Раньше я летала во сне, а теперь — наяву»

12-летняя школьница из Челябинска выполняет удивительные трюки на соревнованиях по парашютному спорту в аэротрубе

Семья Станишевских живет в Челябинске, но на каникулы и даже на выходные вынуждена улетать в Москву и Санкт-Петербург. И все ради 12‑летней дочки, которая полюбила всем сердцем аэротрубные дисциплины парашютного спорта. Проблема в том, что в Челябинской области школьнице негде тренироваться — аэротруб необходимого уровня в регионе пока нет. Но это не мешает ей побеждать на соревнованиях.

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А еще Анна — очень интересный и увлеченный собеседник, не по годам рассудительная и смелая в диалоге. Девочка на отлично учится в гимназии, у нее красивая и поставленная речь — в этом убедился корреспондент ИА «Первое областное», встретившись со спортсменкой и ее мамой Ириной.

Челябинская гимназия № 80 известна своими спортивными достижениями. Выпускники школы успешно выступают в соревнованиях по хоккею, баскетболу, ориентированию, дзюдо, конькобежному спорту. Теперь в учебном заведении у них есть первая и единственная в регионе спортсменка, которая завоевывает медали в состязаниях по аэробным дисциплинам парашютного спорта.

Справка:

Аэротрубные дисциплины — это направление парашютного спорта, в которых спортсмены могут свободно парить в потоке воздуха, имитирующем условия свободного падения. Основная цель этих дисциплин — продемонстрировать технику, контроль и творческий подход в исполнении акробатических элементов.

Эти дисциплины требуют высокой физической подготовки, координации и умения управлять своим телом в воздухе, а также знания техники прыжков и работы с парашютом. На соревнованиях судьи оценивают не только техническую сложность, но и артистичность исполнения.

Впечатляет, правда? Выглядит это очень красиво, особенно если видишь выступления профессионалов впервые. Но еще больше удивляет и завораживает то, какие сложные элементы они выполняют. При этом делают их на разной высоте: то резко взмывая ввысь, то стремительно падая вниз. Как им это удается? Неужели они так чувствуют потоки воздуха, идущие вверх от основания аэротрубы?

«Ну да, это нелегко, нужны годы тренировок, чтобы подстроиться под эти потоки, реагировать на них так, чтобы парить в аэротрубе. Как это происходит? Даже если слегка изменить положение рук и ног или угол их наклона по отношению к земле — тут же меняется и направление движения. Но это теория, на практике сделать все это гораздо сложнее», — объясняет Анна.

Отправляясь на интервью со школьницей и ее мамой, я предполагал, что отвечать на вопросы будет Ирина. Журналистский опыт подсказывал, что 12‑летней девочке будет непросто отвечать на сложные вопросы, а их у меня накопилось великое множество. Но спортсменка оказалась смышленым собеседником с широким кругозором.

Чуть позже узнал, что Анна мало пользуется гаджетами для развлечения, очень редко смотрит телевизор. У нее есть смартфон, но для связи с друзьями и близкими, планшет — для обучения языкам, развития в творчестве и спорте, ведется свой канал рисования. Анна любит книги! Она их читает ежедневно: всегда — дома, иногда — в путешествиях или между тренировками.

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Прежде чем прийти в парашютный спорт, Анна Станишевская перепробовала много видов спорта. Она занималась плаванием, скалолазанием, роликами, танцами... Пробовала свои силы в балете и даже в боксе. Неуемный организм девочки требовал чего-то неординарного. Три года назад она случайно узнала, что такое аэротруба.

Первое знакомство с такой конструкцией у нее произошло в Миассе. Вместе с семьей приехали в этот город активно провести выходные дни. А там увидели рекламу небольшого аэродинамического комплекса SkyWind. Анна попробовала — понравилось! Да так, что начали ездить туда каждые выходные.

«Я тогда получила ни с чем не сравнимые ощущения! Знаете, вот это чувство полета, когда ты паришь и сам управляешь своим телом, балансируешь над землей — это что-то нереальное! Вам снились сны, в которых вы летаете? А помните ту эйфорию после пробуждения? Хочется вновь и вновь испытать это чувство полета. Было ли страшно? Наверно, да, немного. Но огромную роль сыграл мой первый тренер Олег Егоров. Он дал мне самое главное — привил любовь к этому спорту. Мы всегда на связи, он приезжал поддерживать меня на чемпионат, и я очень благодарна ему за мое начало», — рассказывает Аня.

Увлечение, переросшее уже в упорядоченные занятия по мере увеличения навыка спортсменки, требовали увеличения и размера аэротрубы. Родители девочку поддержали, стали выезжать с ней в другие ближайшие города, где есть аэротрубы более высокого уровня, — Екатеринбург, Тюмень...

«А что нам оставалось делать? Смотришь в глаза дочки, а они у нее горят, счастливые такие... Она настолько увлеклась аэротрубой! Это ведь здорово, когда у ребенка появляется не просто спорт, а дело, от которого он светится, в котором хочет совершенствовать себя, ставит высокие цели и задачи», — говорит Ирина Станишевская.

Анну третий год тренирует Ольга Бакулина. Она одна из лучших спортсменов и коучей по фристайлу, дающая прекрасную технику и динамику. Ольга сама ставит для Анны программы, подбирая эффектную музыку и комплекс элементов, занимается развитием ее профессиональных навыков и разрабатывает систему тренировок.

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Аэробные дисциплины парашютного спорта разделяются на несколько категорий. Анна Станишевская занимается в дисциплине «соло фристайл. На соревнованиях необходимо показать две 45‑секундные программы с набором обязательных элементов, а также произвольную программу на 1,5 минуты с хореографией и музыкальным сопровождением.

Судьи оценивают многие параметры: высоту, траекторию полета, скорость, риски исполнения, правильность выполнения фигур и многое другое, вплоть до артистизма и презентации в целом. Это как в женском фигурном катании, но в воздухе. И не на льду, а в аэротрубе.

Челябинская спортсменка за три года тренировок уже выполнила первый юношеский разряд. Она успешно выступает на всероссийских соревнованиях, занимает призовые места на первенствах страны. Да, она уже многое умеет, но предела совершенству нет, тем более если речь идет об аэробных дисциплинах парашютного спорта.

«Хочется подготовить одновременно сложную и захватывающую дух программу. Чтоб зрители прямо ахнули от восторга. Вообще, я не стеснительная девочка, не боюсь быть в центре внимания. Да и с артистической точки зрения, мне кажется, у меня не все так плохо»,— говорит Анна.

Дисциплины аэротрубного спорта

• Горизонтальная групповая акробатика (Formation Skydiving)

Здесь спортсмены выполняют различные виды акробатических элементов и фигур с помощью захватов. Участники получают определенную последовательность, которую они должны повторить столько раз, сколько это будет возможно в течение 35 секунд.

• Вертикальная групповая акробатика (Vertical Formation Skydiving)

То же самое, но спортсмены выполняют элементы в вертикальном положении (полет головой вниз, полет сидя). Команды выступают в двойках и четверках. Здесь также участники должны выполнить захваты и построить определенные фигуры.

• Динамичный полет (Dynamic)

Включает в себя постоянно меняющиеся движения и художественные элементы, но не предусматривает построение фигур. Здесь участники выступают в соло, двойках и четверках.

• Фристайл (артистическая дисциплина)

Единственная негрупповая дисциплина, являющаяся уникальной по многим причинам. Участникам необходимо представить заранее выученную художественную программу и поразить ею судей и зрителей. Судьи оценивают то, насколько хорошо согласуются между собой музыкальное сопровождение и выступление спортсмена.

— Аня, а бывает так, чтобы люди падали в аэротрубе? — задаю я немного наивный и глупый вопрос.

— А-ха-ха, ну всякое бывает. Я вот как-то головой о стенку аэротрубы стукнулась. То ли траекторию не рассчитала, то ли просто забылась. Но вид спорта не более опасный, чем, к примеру, горные лыжи. А вообще травму можно в любом спорте получить на ровном месте.

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Координация движений, гибкость, артистизм, физическая подготовка — все это очень важно в аэротрубном спорте. Но главное — голова! Она должна быстро реагировать и принимать нужные решения во время исполнения программы. Ну и практика — чем больше «налет» у спортсмена, тем больше вероятность того, что он исполнит набор нужных элементов правильно, без ошибок.

В этом плане Анна Станишевская в проигрышном положении. В Челябинске нет аэротруб соответствующего уровня, на которых она могла бы регулярно тренироваться и повышать свое мастерство. Именно поэтому она с родителями продолжает летать на занятия и отсутствует система в работе. Но все может измениться в ближайшем будущем.

В Челябинске в эти дни продолжается строительство «РМК-Арены». Планируется, что все работы завершатся в конце 2025 — начале 2026 года. Ранее наш корреспондент посетил строительство уникального спорткомплекса — подробный гид о будущей арене мы опубликовали здесь. Появится у арены и современная аэротруба. О ее особенностях в этом материале рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель монтажных работ по установке аэротрубы Роман Мухин.

Конечно же, с нетерпением ждет появления такой аэротрубы и семья Станишевских. У Анны наконец-то появится возможность тренироваться в хороших условиях в родном городе.

«Все наши соперницы могут себе позволить тренироваться постоянно, систематически, мы только кэмповыми способами — на выходных или каникулах. Но мы с супругом не можем себе позволить часто уезжать в Питер или Москву. У нас дела, работа, да и накладно все это. Появление такой аэротрубы в „РМК-Арене“ — это для нас как глоток свежего воздуха. Ну и девочка наша сможет заниматься любимым делом здесь же, в Челябинске», — говорит Ирина Станишевская.

Проект аэротрубы в «РМК-Арене» они уже видели, читали в прессе. Говорят, что челябинская конструкция будет топовой. По своим техническим характеристикам она будет превосходить ряд крупных аэротруб в России.

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Анна Станишевская учится в челябинской гимназии № 80. Она с уклоном на иностранные языки. У спортсменки хватает времени на то, чтобы совмещать занятия спортом с учебой. Она — отличница! Хотя каждый день у Ани очень насыщенный и школой не ограничивается: ходит в бассейн, посещает занятия по йоге, занимается на дополнительных курсах по английскому и испанскому языку...

Но главное ее увлечение — книги. Повально их читать Аня начала в 8 лет. Привила ей любовь к чтению мама. Она тщательно подбирала литературу, заказывала редкие книги в Интернете.

Фэнтези, детективы, приключенческие романы... Большое впечатление на спортсменку произвела «История, конца которой нет» Михаэля Энде. Ну а книгу про Гарри Поттера она зачитала до дыр. Знает ее почти наизусть и может процитировать любой отрывок.

Комментарий

«У меня есть четкое убеждение в том, что хороший спортсмен — это еще и умный спортсмен. Два этих фактора взаимосвязаны. Спорт — дисциплинирует, помогает ответственно относиться к своим обязанностям, в том числе и к учебе. В нашей гимназии учатся немало хороших и умных ребят, многие из них успешно совмещают учебу со спортом. Но пример Ани очень показательный. Безусловно, она добилась многого всего сама, но даже представить не могу, сколько любви, времени и заботы в нее вложили родители. Они — большие молодцы!»

Анна Макарова, директор МАОУ «Гимназия № 80» города Челябинска

Как признается сама Анна, она еще неплохо рисует и ведет канал о рисовании эскизов одежды. Хорошо понимает по-английски, может даже стих сочинить. Но свободно на нем разговаривать пока не научилась.

Недостатки? Конечно же, они есть. Когда о них зашла речь, мои собеседницы переглянулись и расхохотались. Выяснилось, что девочка не всегда умеет держать эмоции при себе, сгоряча может наговорить разных глупостей, а потом жалеть о сказанном. Ох уж этот бурный темперамент...

«Знаете, конечно же, мы нашей девочкой гордимся! Но не хвалимся ею в кругу друзей или родственников. Я очень рада тому, что с Аней построила очень хорошие и доверительные отношения. Мы с ней как подружки, она доверяет мне, я ей. И люблю я ее не за успехи в учебе или спорте. Просто счастлива тем, что она у меня есть», — в этот момент голос у Ирины Станишевской чуть дрогнул.

Заметила это и Аня, улыбнулась и обняла маму. Анна — умная девочка и прекрасно понимает, сколько времени, сил и терпения мама с папой вложили не только в ее воспитание, но и развитие. Это они дали ей шанс реализовать свою мечту... Мечту летать.

Фото и видео из личного архива семьи Станишевских.

Материал подготовлен ИА «Первое областное».