Около полутора тысяч челябинцев вышли на старт «Бокс забега»

Каждый из них получил памятную медаль, а победители – денежные призы

Сегодня, 11 мая, в Челябинске отмечают День бокса. А началась большая программа его празднования с утренней легкоатлетической пробежки. На старт «Бокс забега» с призовым фондом 1 млн рублей вышли около полутора тысяч горожан. Им предстояло преодолеть одну из двух дистанций по центральной улице Челябинска.

«Бокс забег» проводился в Челябинске впервые. Он стал частью программы празднования Дня бокса на Южном Урале. Началось мероприятие с утренней разминки, которую провели для челябинцев титулованные боксеры, среди которых олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и Европы — Алексей Тищенко, Олег Саитов, Андрей Карибьянц, Раимкуль Малахюеков, Егор Мехонцев, Бахрам Муртазалиев, Эдуард Абзалимов и Анастасия Белякова. Компанию им составили и игроки баскетбольной команды «Челбаскет».

«Бокс забег» проводится в разных городах России. Сегодня он добрался и до Челябинска. В этом городе любят бокс, успешно его развивают. И очень приятно видеть то, что так много жителей города ранним утром вышли на старт, с пользой для тела и души провели время, приобщились к активному и здоровому образу жизни«, — отметил олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев.

Участникам «Бокс забега» предстояло преодолеть одну из двух дистанций — на 3 или 6 км. Трасса пролегала по проспекту Ленина: от памятника Курчатову до Свердловского проспекта и обратно. Победители в разных номинациях получали денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

«Мы занимаемся легкой атлетикой, но бокс тоже любим и уважаем. На этот забег решили заявиться не для того, чтобы выиграть какие-то денежные призы. Было желание получить заряд бодрости и позитивного настроения. Все прошло супер! Будет здорово, если таких мероприятий в нашем городе будут проводить чаще»,— отметили спортсменки из СШОР им. Л.Мосеева по легкой атлетике Таисия Коровашева и Дарья Белякова.

Помимо взрослых забегов на 3 и 6 км, состоялись и детские забеги на дистанции 200 и 400 метров. Все участники мероприятия получили фирменные майки и медали финишера. Впереди в рамках Дня бокса в Челябинской области пройдут финалы всероссийского турнира «Кубок Танкограда», а также вечер профессионального бокса во Дворце спорта «Юность».