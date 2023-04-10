Андрей Разин назначен новым главным тренером хоккейного клуба «Металлург»

Контракт специалиста с магнитогорской командой заключен на два сезона

«С возвращением в „Металлург“, Андрей Владимирович»,

— отметили в магнитогорской команде.

Сегодня, 10 апреля, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о назначении на пост главного тренера Андрея Разина. Как игрок за магнитогорскую команду Андрей Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 очков. Последние пять сезонов специалист возглавлял «Северсталь» из Череповца, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Андрей Разин является воспитанником тольяттинского хоккея. В составе «Металлурга» как игрок он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.Также он становился лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем». За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Андрей Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков.Профессиональная тренерская карьера Андрея Разина началась в 2012-м году в команде ВХЛ «Кристалл». Затем Андрей Владимирович был главным тренером «Ижстали», «Автомобилиста», «Югры», «Адмирала» и «Северстали». Команду из Череповца тренер возглавлял последние пять сезонов. 16 марта этого года он объявил об уходе из команды, спустя два дня после вылета в 1/8 плей-офф от ЦСКА.Напомним, что ранее руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о том, что магнитогорскую команду покидает главный тренер Илья Воробьев. Кроме того, уходит из клуба по собственному желанию первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков.