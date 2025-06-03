Жители Челябинской области смогут выполнить нормы ГТО на фестивале «Большая семья — 2025»

Уникальный региональный проект пройдет на Южном Урале во второй раз

Завтра, 4 июня, на Южном Урале стартует Фестиваль «Челябинская область — большая семья». В этом году он охватит 45 городов и сел региона и продлится до 6 сентября. Здесь все желающие смогут проверить свое здоровье, научиться управлять беспилотником, создать свой личный шоппер, выполнить нормативы ГТО, посмотреть фильм о Челябинской области и задать специалистам волнующие вопросы, сообщают организаторы уникального проекта.

На семейном фестивале можно будет получить бесплатные консультации терапевта, кардиолога, невролога и дерматолога, сдать анализы крови на сахар и холестерин, а также тест на ВИЧ, сделать ЭКГ и флюорографию.

На площадке фестиваля в каждом городе и селе можно будет научиться управлять беспилотником, принять участие в различных мастер-классах и квизах, посетить интересные выставки, получить консультации по самым разным вопросам — от ЖКХ до юридических, посмотреть кино о Челябинской области.

Ремесленники смогут выставить свою продукцию на ярмарках. На фестивале будет работать мобильная приемная губернатора и омбудсменов. А еще мероприятие посетят министры или их заместители.

Смогут все южноуральцы и присоединиться к движению ГТО. Так, региональная дирекция спортивных мероприятий организует специальные площадки, на которых абсолютно каждый житель области сможет проверить свою физическую готовность и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», а также поиграть в спортивные игры.

Фестиваль будет работать в каждом населенном пункте с 12:00 до 20:00, а это значит, что на протяжении всего дня вас будет ждать большое количество активностей, подарков и консультаций от специалистов. Стартует событие завтра, 4 июня, в городе Аше.