/ Строительство главной части конгресс-холла «Таганай» завершат через 5 месяцев

Всем здания, возведенным к ШОС и БРИКС, дадут вторую жизнь.

Конгресс-холл «Таганай» уже на этапе монтажа стеновых панелей. Строительство не прекращается даже в снег и мороз, потому что это здание — один из главных объектов, которые появятся в городе к саммитам ШОС и БРИКС. На стройке трудятся около 300 человек, работают посменно и круглые сутки.

Многие работы ведутся параллельно. У нас отдельно монтажники металлоконструкций работают, отдельно каменщики, которые поднимают внутренние перегородки. И все идет согласно проекту и требованиям Стройнадзора, который нас проверяет периодически. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель компании-подрядчика Алексей Наговицын.

Такими темпами стройка главного конгресс-зала завершится уже к маю 2019 года. Даже сейчас, за 5 месяцев, можно увидеть почти готовую окантовку левого крыла. Строительство остальной части здания будет продолжено.

К саммиту ШОС в Челябинске появятся также гостиницы для иностранных делегаций. Всего их должно быть 9. Строят гостиницы в Центральном районе, чтобы всем было удобно добираться до места проведения саммитов. После завершения международных мероприятий простаивать здания не будут.

У гостиницы должна быть вторая жизнь, то есть альтернативное использование. Если предусмотреть, что в этих гостиницах потом будут квартиры, что они останутся с мебелью и по рыночной цене вменяемой, то это возможно. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор «IBC-недвижимость» Станислав Ахмедзянов.

Уже решено, что гостиницу на Тополиной аллее потом отдадут в пользование ЮУрГУ, ее сразу строят как общежитие. Здание на улице Васенко переделают в спортивный центр, в нем смогут заниматься ученики гимназии № 1.

Это на вырост. Это формирует возможности в развитии и заставит тех, кто принимает решения, обращать внимание на Челябинск как на город, где можно все мероприятия и спортивные и культурные и технические проводить. — прокомментировал сайту «Первый областной» губернатор Борис Дубровский.

Напомним, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. К этому событию центр города преобразится до неузнаваемости.