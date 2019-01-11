/ 5000 гостей смогут вместить новые гостиницы Челябинска

Работы над объектами продолжаются, несмотря на мороз.

В южноуральской столице заканчивается первый этап строительства конгресс-холла «Таганай». Стройка проходит возле центрального стадиона. Над возведением объекта трудится около 300 человек. Работа идет 24 часа в сутки, в несколько смен.

«Таганай» станет ключевым объектов саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске уже в будущем году. Именно здесь проведут деловую программу события, в которой примут участия президенты. Уже сейчас помещение главного конференц-зала поражает своими объемами. Здесь смогут разместиться до 160 зрителей. Окончательный вид эта часть «Таганая» приобретет уже к маю. Здесь будет организована рабочая зона для президентов и малые залы.

Многие работы ведутся параллельно. У нас отдельно монтажники металлоконструкций работают, отдельно каменщики, которые поднимают внутренние перегородки. И все идет согласно проекту и требованиям стройнадзора, который нас проверяет периодически. — рассказал сайту «Первый областной» Руководитель компании-подрядчика Алексей Наговицын.

Активные работы ведутся и на объектах, где будут проживать гости саммитов. Специально для делегаций строят ряд гостиниц, одна из них расположена на улице Свободы. Сейчас долгострой покрыт граффити, однако уже скоро он превратится в гостиницу «Неоклассика». Наружные работы планируется завершить в 2019 году. Строительством занимается компания «Гринфлайт».

Привлекает внимание и гостиница «Ибис» на Лесопарковой. Уже сейчас можно увидеть, как выглядят будущие номера. Их дизайн совместил в себе темы челябинского метеорита и природных богатств Южного Урала. Планировка номеров отличается от классической. Сама гостиница строится под уровень в три звезды. Особое внимание уделено пожарной безопасности — стены из огнестойких материалов. Звукоизоляция полностью блокирует шумы с улицы, из коридора и соседних номеров.

Всего к саммитам ШОС и БРИКС будут построены 9 отелей. Еще один под названием «Челябинск-Сити», гостиницу на улице Курчатова, новое общежитие ЮУрГУ, а также гостиницу «Holiday Inn». Во время саммита все они будут заполнены до отказа.

У гостиницы должна быть вторая жизнь. То есть альтернативное использование. Если предусмотреть, что в этих гостиницах потом будут квартиры, что они останутся с мебелью. И по рыночной цене вменяемой. То это возможно. — рассказал генеральный директор «IBC-недвижимость» Станислав Ахмедзянов.

Многие из строящихся гостиниц действительно получат вторую жизнь. Они превратятся в апартаменты или будут перепрофилированы. Так, гостиница на Васенко станет спортивным центром.

Это на вырост. Это формирует возможности в развитии и заставит тех, кто принимает решения, обращать внимание на Челябинск как на город, где можно все мероприятия и спортивные и культурные и технические проводить. — рассказал Губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В новых гостиницах планируют разместить 5000 участников саммитов. Именно столько гостей приедет в Челябинск летом 2020 года.