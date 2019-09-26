Вентиляционные рукава и яркие аншлаги по периметру: газовая служба оцепила один из дворов города

Спасатели провели масштабные межведомственные учения.

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26 сентября спецслужбы оккупировали один из домов на пересечении улиц Коммунаров и Стахановцев. Газовики в связке с другими службами жизнеобеспечения в ходе учений отработали методы ликвидации чрезвычайных ситуаций. В мероприятии участвовали экипажи пожарной охраны, полиции, службы спасения, скорой помощи и аварийно-спасательные экипажи газовой компании. На месте была организована настоящая спасательная операция. От подвала до улицы был развернут специальный вентиляционный рукав, по периметру расставлены аншлаги, предупреждающие об опасности возникновения взрыва.

По легенде, в одном из домов на пересечении улиц Коммунаров и Стахановцев произошла крупная подземная утечка газа, что привело к угрозе взрыва и пожара. На место «аварии» оперативно прибыли газовая служба, пожарная охрана, полиция, служба спасения и скорая помощь. Также по легенде, при выполнении работ один из ликвидаторов отравился газом, был спасен МЧС и передан скорой помощи.

В ходе мероприятий газовики провели необходимые операции по устранению утечки. Сотрудники полиции обеспечили оцепление опасной зоны, а спасатели вместе со скорой оказали медицинскую помощь «пострадавшим».

«Тренировки газовиков-спасателей проводятся регулярно, но в чрезвычайной ситуации важно, чтобы они технологически грамотно, уверенно, согласовано взаимодействовали с другими службами жизнеобеспечения. Поэтому ежегодно проводятся общегородские учения, во время которых проверяется также оперативность реагирования на сообщение о чрезвычайной ситуации как газовиков, так и других служб жизнеобеспечения, оснащенность машин оборудованием, приборами и материалами для ликвидации аварии и оказания помощи жителям в опасной ситуации», — рассказал генеральный директор газовой компании Владимир Серадский.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. В результате трагедии погибли 39 человек и пострадали 17. Причиной стал взрыв бытового газа.

Также, в прошлом году, 20 июня, взрыв прогремел в одном из жилых домов Металлургического района Челябинска. Причиной стала утечка «голубого топлива». В результате с ожогами были госпитализированы 42-летняя женщина и 10-летний ребенок. В подъезде дома было выбито 48 стекол.

16 апреля этого года в городе Бакал, Челябинской области, взрывной волной «вынесло» окно в одном из домов. Причиной также стало скопление бытового газа. Пострадала одна квартира, а ее хозяин с ожогами был доставлен в больницу.

Газовая служба наряду с проведением учений для повышения уровня мастерства сотрудников и оттачивания совместных действий с другими службами оперативного реагирования, ведет профилактическую работу с населением. Прошедшая тренировка показала, что ее участники прошли проверку на оперативность и согласованность действий. Но трагедии всегда лучше избежать, чем ликвидировать ее последствия.