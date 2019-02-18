/ Госэкспертиза утвердила проект конгресс-холла на набережной Миасса

Теперь строительство объекта вступит в активную фазу.

Проект конгресс-холла с рабочим названием «Крылья» получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сегодня, 18 февраля, заявила официальный представитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова. По ее словам, сейчас проходит итоговое визирование документа, после чего стройка общественно-делового центра войдет в активную фазу.

Раньше оно и так велось, но сейчас уже можно будет в соответствии с проектом начать интенсивные работы, у нас впереди остался один строительный сезон, собственно, это позволит мобилизоваться и все силы бросить на его возведение. Помимо этого, можно будет возобновить переговоры с потенциальными инвесторами объекта, потому что каждому инвестору нужен подписанный проект, с утвержденным бизнес-планом, чтобы предметно разговаривать о вложенных инвестициях. Переговоры с инвесторами в принципе не прекращались ни на минуту, всевозможные варианты прорабатываются. — рассказала радио «Business FM Челябинск» Ирина Чиркова.

По словам представительницы оргкомитета, саммитов строительство объекта велось и до этого, однако в проекте были указаны незначительные замечания, не касавшиеся конструктива и внешнего вида.

Эти замечания сейчас учтены, они и вошли в итоговый проект, который сейчас на утверждении. Если бы мы получили документацию в декабре, это, может быть и ускорило стройку, но есть дорожная карта по объекту. Сейчас понимание того, что в первом квартале 2020 года здание будет сдано в эксплуатацию, есть. — рассказала радио «Business FM Челябинск» официальный представитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова.

Строительство другого объекта, находящегося возле здания конгресс-холла, а именно набережной реки Миасс, отметил и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В интервью изданию «Интерфакс» глава региона отметил, что изначально планировалось благоустроить территорию на условия концессионного договора, но из-за правовых рисков было решено войти в торги и выбрать подрядчика.