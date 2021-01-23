Жительницу Златоуста осудили за призыв выходить на митинги 23 января

Приговор женщине вынес городской мировой суд

Сегодня, 23 января, во многих российских городах, в том числе Челябинске, проходят несанкционированные акции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении подростков в запрещенные митинги, а в Златоусте Челябинской области уже вынесли приговор местной жительнице за призыв к участию в акциях в социальных сетях. Об этом корреспонденту Первого областного информационного агентства сообщили в пресс-службе городского мирового суда.

«В Златоусте мировой суд признал женщину, 1964 года рождения, виновной в призывах выходить на несанкционированные митинги 23 января. Свои призывы осужденная распространяла через социальные сети, в качестве наказания ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей»,— сообщили в суде.

Напомним, накануне в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области напомнили о том, что организаторам несанкционированных митингов грозит до пяти лет лишения свободы. Участники митинга могут получать штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, в ведомстве попросили родителей проследить за досугом своих детей 23 января во избежание неприятных ситуаций.