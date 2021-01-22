Челябинцев предостерегли от участия в несанкционированном митинге

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В связи с распространением информации о несанкционированной акции, запланированной на 23 января, администрация Челябинска предостерегла жителей. Проведение мероприятия, а также участие в нем является нарушением закона и может повлечь за собой привлечение к ответственности.

Участие может обернуться штрафом в размере 50 тысяч рублей, а организаторам грозит до пяти лет лишения свободы.

«Согласно пункту 5 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ, организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, ранее информацию с призывами выйти на несанкционированную акцию 23 января распространяли и в Челябинске. Порядок и безопасность в этот день обеспечат сотрудники правоохранительных органов.