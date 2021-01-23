СК России возбудил уголовное дело о вовлечении подростков в запрещенные митинги

В социальных сетях распространены призывы к несовершеннолетним принять участие в акциях в поддержку Навального

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении лиц, призывающих несовершеннолетних принять участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Проведение митингов в российских городах было запрещено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Несмотря на отказ, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях „ТикТок“, „ВКонтакте“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории городов России 23 января. По результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „а, в“ части 2 статьи 151.2 УК РФ („Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей“)»,— говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

На данный момент специалисты проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, призывающих подростков к участию в запрещенных митингах.

Напомним, митинги в поддержку Навального пройдут сегодня, 23 января, во многих городах России, в том числе в Челябинске, несмотря на запрет властей. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, организаторам мероприятия грозит до пяти лет лишения свободы, а участники могут получит штраф в размере 50 тысяч рублей. Также полицейские просят родителей уделить особое внимание досугу своих детей в этот день.