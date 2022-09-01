Жительница Трехгорного напоила собаку уксусом и оставила умирать привязанной к дереву

За расправу над животным женщина предстанет перед судом

В Трехгорном 28-летняя женщина напоила собаку уксусом и бросила ее умирать в лесу. Местная жительница обвиняется в жестоком обращении с животными с применением садистских методов (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Материалы дела переданы в суд. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемая находилась дома, когда влила собаке в пасть собаке раствор 70% уксусной кислоты. После этого она отвела питомца в лес и привязала к дереву, оставив умирать без еды и воды. Животное скончалось.

«Уголовное дело направлено в Трехгорный городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее в Челябинске мировой судья вынес приговор женщине, которая поссорилась со своей соседкой и ударила ее собаку породы тойтерьер. Животное погибло.

В Копейске местный житель обвиняется в жестоком обращении с животным из корыстных побуждений, повлекшем гибель. По просьбе приятеля, попавшего в больницу, он месяц присматривал за его собакой. А в январе устал от пса, перерезал ему горло и съел.