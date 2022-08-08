В Челябинске женщине вынесли приговор за гибель соседской собаки

Виновной назначили обязательные работы

Мировой судья судебного участка № 9 Калининского района Челябинска вынес приговор женщине за жестокое обращение с животным (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что 28 октября прошлого года во дворе дома № 22 по улице Кыштымской обвиняемая поссорилась со своей соседкой. В ходе конфликта женщина ударила собаку породы тойтерьер, принадлежащую неприятельнице. От удара животное погибло.

«Виновной назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о возмещении ущерба в размере 9200 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мировой судья участка № 2 Советского района вынес приговор местному жителю, который жестоко расправился с бездомной таксой.