В Копейске мужчина пойдет под суд за съедение собаки

Ранее обвиняемый отбывал наказание за убийство

Прокуратура Копейска утвердила обвинительный акт по делу местного жителя. Его обвиняют в жестоком обращении с животным из корыстных побуждений, повлекшем гибель (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Обвиняемый по просьбе приятеля, попавшего в больницу, месяц присматривал за его собакой. А в январе устал от пса, перерезал ему горло и съел.

Незадолго до этого чудовищного инцидента мужчина провел 12 лет в колонии за убийство. Уголовное дело направлено мировому судье.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мировой судья участка № 2 Советского района вынес приговор местному жителю, который жестоко расправился с бездомной таксой.