/ Жители соседних подъездов дома, где произошел взрыв, смогут попасть в свои квартиры

Такая возможность появилась только сегодня.

Сегодня с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским поговорила жительница восьмого подъезда дома, в котором прогремел взрыв. Она спросила у главы региона, когда жители эвакуированных подъездов смогут попасть в свои квартиры. Женщина очень переживает за животных, которых они с семьей оставили дома, перед тем, как покинуть опасное здание. 4 кота уже несколько дней находятся без еды и воды, в закрытой квартире.

Сейчас стало известно, что посетить свое жилье люди смогут уже сегодня.

— Жителям пятого, шестого и восьмого подъездов пострадавшего дома сегодня с 13 часов до 13 часов 30 минут будет предоставлена возможность попасть в свои квартиры и забрать необходимые вещи. — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.