Жители отказывались спиливать деревья, там где умерла пенсионерка

Сильный ветер привел к страшным последствиям

В Челябинске жители встали «горой» за деревья, по вине которых умерла 70-летняя женщина

По словам жителей, весной в ходе плановой обрезки деревьев местные разделились на два лагеря. Кто-то стал за вырубку, а кто-то против, аргументируя это тем, что в районе и так мало красивых деревьев.

Службы которые занимаются озеленением и содержанием, пока открещиваются от данного дерева. Так как зеленое насаждение находится на границе земельного участка вдоль дороги.

Сейчас на месте ЧП работают следователи СК и привлечены работники прокуратуры района



Напомним, инцидент произошел 15 июля, во время сильного ветра на пенсионерку упало дерево. Само ЧП произошло по улице Солнечная, «скорую» вызвала случайная свидетельница. Но спасти женщину не удалось.

