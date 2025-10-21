Жители Миньяра заметили на улицах города медведей

В чатах они призывают друг друга не покидать дома в темное время суток

В Миньяре Ашинского округа местные жители заметили медведей. Животные гуляли по улицам города прямо среди жилых домов. Информация появилась в социальных сетях.

Нашествие медведей случилось вечером 20 октября. Именно нашествие: местные жители сообщили, что одновременно видели медведей в разных частях города. И даже медведицу с медвежонком.

«Пожалуйста, никуда не выходите вечером и детей не отпускайте»,— пишут в соцсетях.

Напомним, в начале сентября медведь забрел в жилой микрорайон Катав-Ивановска.

В Минэкологии объяснили, почему южноуральцы стали часто встречаться с этими животными.