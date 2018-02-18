/ Житель Оренбургской области пытался подкупить полицейских

Воришка перевозил в Брединский район украденный цветмет.

Житель Оренбургской области пойдет под суд за попытку дать взятку. В Брединском районе при досмотре его автомобиля инспекторы ГИБДД обнаружили алюминиевые провода. После того, как водитель не смог объяснить их происхождение, он попытался подкупить сотрудников полиции, но был задержан.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Брединскому району Челябинской области за попытку дачи взятки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. — сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый взят под подписку о невыезде. За попытку подкупить полицейского ему грозит лишение свободы на срок до одного года. Похищенные алюминиевые провода переданы законному владельцу в Оренбургскую область.