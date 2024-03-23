Челябинская область скорбит вместе со страной после теракта в ТРК «Крокус Сити Холл»

На билбордах вместо рекламы появились заставки со свечой

После теракта в подмосковном ТРК «Крокус Сити Холл» скорбит вся страна. В Челябинске, Магнитогорске и других южноуральских городах на уличных билбордах появились траурные плакаты со свечой и датой совершенного теракта, передает ИА «Первое областное».

Плакат со свечой жители Челябинска заметили в Ленинском районе.

На площади Революции в Челябинске также отключена реклама и включена заставка «Скорбим».

Некоторые челябинцы несут цветы и свечи к памятнику «Орленок».

Заставки «Скорбим» можно увидеть по всему городу.

Аналогичная ситуация в Магнитогорске. Повсеместно на билбордах вместо рекламы включена заставка «Скорбим со всей страной».

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей. По официальным данным, в результате погибли 93 человека.

Фото: Олег Каргаполов, Дарья Невзорова, Александр Файрузов, Наталья Болкун.