Житель Чебаркульского района увлекся вырубкой леса и захватил лишние 500 деревьев

Мужчине придется заплатить огромный штраф.

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В Чебаркульском городском суде рассмотрели иск прокуратуры в отношении жителя села Ключевка. Мужчина нанес ущерб лесничеству Челябинской области на сумму почти в миллион рублей.

«Установлено, что осужденный в сентябре прошлого года после осуществления законной рубки лесных насаждений на основании оформленных договоров на территории Травниковского участкового лесничества, вышел за установленные границы и вырубил 537 берез в объеме 307,9 кубометров, которые были распилены и проданы, как дрова», — сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Мужчину осудили по 206 статье УК РФ за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере и приговорили к условному лишению свободы в течение 2 лет, с испытательным сроком в 4 года.

Иск прокурора удовлетворили в полном объеме, приговор вступил в законную силу.