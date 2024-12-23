Женщина за рулем легковушки погибла в ДТП в Челябинской области

Авария произошла на трассе Челябинск — Троицк

Сегодня утром, 23 декабря, на 75-м километре дороги Челябинск — Троицк произошла смертельная авария во время обгона. В ДТП один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 54-летняя женщина за рулем Lada Granta при обгоне врезалась во встречный автомобиль Volkswagen Polo под управлением 59-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля Volkswagen получил ранения», — сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Похожая авария произошла сегодня утром в Сосновском районе. Там водитель машины Vortex Tingo не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ‑21099. Сидевший за рулем отечественного автомобиля 47-летний мужчина умер на месте ДТП. Он не был пристегнут ремнем безопасности.