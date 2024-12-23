Под Челябинском в лобовом столкновении ВАЗа и кроссовера погиб человек

На месте аварии организовали реверсивное движение

Смертельная авария случилась сегодня в 7:10 в Сосновском районе на 29‑м километре автодороги «Западный обход Челябинска». По предварительным данным, 65-летний водитель машины Vortex Tingo не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ‑21099. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Сидевший за рулем отечественного автомобиля 47‑летний мужчина умер на месте ДТП. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ организовали на месте аварии реверсивное движение.

Напомним, другое лобовое ДТП случилось накануне в Еманжелинском районе. Там 26‑летний водитель машины Hyundai, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и допустил занос. Иномарка врезалась во встречное авто Lada Priora. В аварии пострадали 30‑летний водитель и 32‑летняя пассажирка отечественного автомобиля.