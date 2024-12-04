В Сатке осудили машиниста тепловоза, устроившего пьяную аварию с грузовым поездом

Андрея Дремина приговорили к ограничению свободы

Саткинский городской суд вынес приговор машинисту тепловоза, устроившему пьяную аварию на станции Бердяуш, сообщили в пресс-службе суда.

ЧП случилось 12 февраля. Следствием установлено, что выпивший машинист провел тепловоз на запрещающий сигнал светофора. В результате ЧП с рельсов сошли 14 вагонов, причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 20 миллионов рублей: были задержаны несколько поездов, к ликвидации последствий привлекались более 250 человек.

Саткинский городской суд вынес Андрею Дремину приговор — полтора года ограничения свободы.

Он не имеет права покидать жилье по ночам, выезжать за пределы города и менять место работы без предупреждения.

Ранее «РЖД» взыскали с машиниста штраф 120 тысяч рублей.