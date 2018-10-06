/ Женщина получила открытый перелом ноги при столкновении легковушки с грузовиком

Выбраться из машины ей помогли спасатели.

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На выезде из Челябинска легковушку «размотал» большегруз. ДТП произошло на Бродокалмакском тракте. Как рассказали очевидцы, ехавшая в легковом автомобиле женщина оказалась в ловушке: ее зажало в покореженной машине. Предположительно, пассажирка получила перелом обеих ног. Очевидцы рассказали, что пострадавшая стонала от боли. Вызволить из железных тисков автомобиля ее смогли спасатели.

Проезжал там. Видел, что женщина сидела на заднем сидении, была в сознании, у неё была зажата нога между стойкой и сиденьем, был открытый перелом. Голеностоп держался на коже. Тяжёлое зрелище. — рассказал очевидец Алексей Дегтерев.

Погибших в ДТП нет. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.