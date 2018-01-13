/ Под завалами в Копейске найдены тела двух человек

Спасательные работы проводились всю ночь.

На месте обрушения заброшенного здания в поселке Бажова спасатели обнаружили тела двух погибших. Для спасательных работ были привлечены все экстренные службы, включая работников водоканала и дорожной службы Копейска, а также кинологический расчет. Руководство «чрезвычайного» ведомства приняло решение усилить силы и средства аэромобильной группировкой Уральского учебного спасательного центра МЧС России, привлечь дополнительную высотную технику для разбора завалов.



Как отмечают в ведомстве, данные работы стали одними из самых масштабных за последнее время.

В общей сложности на месте работали 136 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС — 108 человек и 24 единицы техники. Общий объем завалов составил около 150 кубических метров. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, В Копейске 12 января обрушилось здание на территории поселка Бажова. На земле оказались плиты перекрытия размером 10×10 метров. В общей сложности на месте работали 136 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС — 108 человек и 24 единицы техники. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены.