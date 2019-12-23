Завистники разбили элитное авто в Челябинской области

Владелец машины разыскивает очевидцев инцидента.

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В Златоусте Челябинской области неизвестные расстреляли элитный автомобиль марки «Крайслер» прямо на автостоянке. Владелец машины считает, что всему виной обычная зависть, и уже написал заявление в полицию.

«Автомобиль стоял на стоянке, ничего не взяли, расстреляли лобовое стекло и боковые, порча авто целенаправленно. Видимо, просто зависть, так как такая машина в городе одна. Я всё понимаю, но заработайте себе сами на такое авто»,— написал владелец машины Андрей Королёв.

Кроме того, теперь мужчина ищет тех, кто владеет какой-либо информацией о расстрелянной машине, знает что-либо о вандалах, испортивших авто, или был очевидцем, при этом гарантирует вознаграждение и анонимность.