Владелец расстрелянного «Крайслера» рассказал подробности произошедшего

В тот день он не смог поставить машину на стоянку из-за выпавшего снега и нечищеных дорог.

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Иван Бодров купил редкий американский автомобиль в августе этого года. Целью было подзаработать, катая свадьбы. 19-летний студент учится в златоустовском техникуме и живет в общежитии, в тот день не смог отогнать «Крайслер» на платную стоянку из-за выпавшего в большом количестве снега.

«Дороги были не чищены, а здесь есть пригорок, машина заднеприводная на „липучках“, не смог просто подняться. Заехал во двор в техникуме, спросил можно ли оставить машину там, мне разрешили. Там есть хоть какие-то ворота, держатся они правда на веревочке», — рассказывает парень.

На следующий день собрался по делам, а когда начал очищать машину от снега, увидел разбитые стекла. Повреждения были очень похожи на выстрелы, испорчены были боковые стекла с правой стороны, чуть позже Иван заметил отверстие и в лобовом. Заметив повреждения, молодой человек позвонил родителям, которые живут в Трехгорном, а затем обратился в полицию.

«По факту повреждения автомобиля возбуждено административное производство. Предположительно, что транспортное средство обстреляно из пневматического ружья. Сумма ущерба устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Ольга Аристова, старший специалист по связям со СМИ отдела МВД РФ по ЗГО.

Сейчас Иван начинает постепенно покупать запчасти на поврежденный автомобиль, а параллельно ищет свидетелей, которые могли что-то видеть в ту ночь. Молодой человек считает, что его автомобиль испортили из зависти. Теперь машина стоит на охраняемой стоянке, ездить на ней пока нельзя.