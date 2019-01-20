/ Южноуралец перерезал горло посетителю ночного бара в Москве. ВИДЕО

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Тело 38-летнего мужчины обнаружили московские полицейские возле входа в местный бар «Черный какаду». У него было перерезано горло. Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, 18 января.

Вечером 18 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по Зеленому проспекту в городе Москве, в ходе внезапно возникшего конфликта обвиняемый нанес удар ножом в область шеи ранее незнакомому 38-летнему мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городе Москве.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. По предварительным данным, им стал 45-летний житель Магнитогорска, якобы только недавно освободившийся из мест лишения свободы и приехавший в столицу на заработки. При обыске у него был обнаружен и изъят нож со следами крови.

Сейчас 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Южноуралец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.