/ Южноуралец «заложил мину» в жилом доме в столице Удмуртии

За опасную шутку мужчина ответил перед законом.

Накануне в столице Удмуртии, Ижевске, перед судом предстал южноуралец. Еще в 2017 году он приехал в город по поддельному паспорту. Смог заселиться по нему в гостиницу. А потом решил разыграть свою знакомую. Написал ей смс с предупреждением о минировании дома, где проживает женщина. Она, испугавшись, передала всю информацию в полицию.

В итоге автора шутки быстро вычислили. Вскрылись обстоятельства, по которым он приехал в Ижевск. 37-летний мужчина скрывался от органов предварительного следствия Челябинской области. Кроме того, сам он находился на испытательном сроке при осуждении.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 327 «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования» и статьей 207 «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» УК РФ. Суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого только в условиях изоляции его от общества. — сообщили сайту «Первый областной» в Устиновском районном суде города Ижевска.

Мужчину отправили в исправительную колонию строгого режима. Там он проведет 2,5 года.

У южноуральца есть шанс обжаловать приговор. Решение пока не вступило в законную силу.