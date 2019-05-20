/ Психолог объяснил поведение школьницы, изрезавшей себя на глазах у подруги

Девочка таким образом могла привлекать к себе внимание.

Детский психолог предположила, что девочка, изрезавшая себя в туалете одной из школ Челябинска, таким образом могла попытаться привлечь к себе внимание. Хорошие оценки и отсутствие конфликтов в школе не могут быть показателем, что у ребенка все в порядке, считает психолог.

Если девочка здорова психически, то причиной такой реакции могла стать ее семья. Если у нее есть желание причинить себе боль, это может означать, что родители не обращают на нее внимание, не видят и не слышат ее. Она, в свою очередь, таким неадекватным способом пытается заявить о себе. — рассказала сайту «Первый областной» детский, семейный психолог Диана Тубулбаева.

Отметим, что психолог подчеркнула, что зачастую родители не хотят идти на контакт с психологом, утверждая, что проблем в семье у них нет.