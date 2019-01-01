/ Тела еще трех погибших были найдены на месте трагедии в Магнитогорске

На данный момент неизвестны судьбы еще 37 человек.

Тела еще 3 погибших были найдены на место части дома в Магнитогорске. Так, по состоянию на текущий момент количество жертв увеличилось до 7 человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии проводились всю ночь.

По данным на 07.00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 — спасены (в том числе 1 ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На данный момент неизвестны судьбы еще 37 человек. Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются. Так, с места трагедии в Магнитогорске было вывезено 37 самосвалов мусора общим объёмом 370 куб. метров. Также при помощи мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» было проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов.

Продолжая разбор завалов появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена 7 подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным. Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации. — рассказал глава МЧС России Евгениц Зиничев.

На месте трагедии побывал Борис Дубровский. Глава региона провел там совещание КЧС, а также также распорядился организовать работу по захоронению погибших под завалами.

По 25 тысяч рублей будет дополнительно выделено на организацию похорон погибших во время обрушения части дома в Магнитогорске. Вместе с гарантированным федеральным законодательством пособием выделяемая на похороны сумма составит чуть более 31,5 тысяч рублей на человека. — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Отметим, также семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей, семьям пострадавших — 50 тысяч рублей. Кроме того, всем пострадавшим будет предоставлено постоянное жилье.